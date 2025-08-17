Александр Мостовой: у «Спартака» всё плохо, но поправимо

«Ситуацию “Спартака” в турнирной таблице сглаживает, что “Зенит” и “Динамо” тоже недалеко. Три кандидата на чемпионство находятся рядом, не так высоко. Можно сделать вывод, что старт сезона для “Спартака” получился неудачным. Но команда была лучше “Зенита” и должна была выигрывать. Значит, столкнулись с проблемами, всё против них. Но состав “Спартака” всё равно сильнее, чем у многих других команд.



Конечно, очки всё равно набирать нужно. Смотришь в таблицу: у “Локомотива” — 13, у “Спартака” — пять. Это уже восемь очков разницы. Неприятно так начинать сезон. У “Спартака” всё плохо, но поправимо (смеётся). Так же, как и у “Зенита”, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.