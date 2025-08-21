Вопрос без ответа: кто должен заменить Станковича в «Спартаке»? Колонка Казакова

«Спартак», вопреки своей популярности, сейчас клуб закрытый. И сложно понять, что стоит за его трансферами. За кем первое и за кем последнее слово в этом плане? И если кресло под Станковичем сегодня действительно так шатается, то кто тогда решает по Самошникову и всем остальным? Если Деян, тогда обсуждение его отставки нелепо. Если нет, тогда надо признать, что мы догадываемся о том, от чего зависит судьба серба, еще меньше, чем сами считаем.