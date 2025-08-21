Вопрос без ответа: кто должен заменить Станковича в «Спартаке»? Колонка Казакова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выходит в информационное пространство в тот момент, когда начинаются разговоры о доверии Сергею Семаку — и после слов в поддержку главного тренера все тучи опять собираются над московским Тушино. Мы уже узнали, кто готов — или может — заменить Деяна Станковича в «Спартаке». Подсчитали, сколько денег в его период клуб потратил на трансферы. Выяснили, как видят происходящее в красно-белой команде ветераны, футболисты, конкуренты, болельщики.
Непонятно пока одно — когда серба отправят в отставку, но уверенность в этом грозит стать общей. Если только не произойдет что-то такое, что на какое-то время снимет вопросы к этому эмоциональному здоровяку.
«Спартак», вопреки своей популярности, сейчас клуб закрытый. И сложно понять, что стоит за его трансферами. За кем первое и за кем последнее слово в этом плане? И если кресло под Станковичем сегодня действительно так шатается, то кто тогда решает по Самошникову и всем остальным? Если Деян, тогда обсуждение его отставки нелепо. Если нет, тогда надо признать, что мы догадываемся о том, от чего зависит судьба серба, еще меньше, чем сами считаем.
И когда начинают звучать фамилии, будь то Лучано Спаллетти или Александр Мостовой, Рафаэль Бенитес или Андрей Талалаев, то не исключено, что начинаем обсуждение не оттуда. Например, все чаще упоминается факт, что девять из десяти последних чемпионатов выиграли тренеры-россияне. Что вроде бы подталкивает к выводу, что для успеха москвичам необходим именно такой специалист.
Но, как всегда, есть нюансы. РПЛ всегда выигрывал клуб, в котором есть понятная вертикаль власти.
«Краснодар»? Здесь к тому, как у «быков» выстроена структура, нет никаких вопросов.
«Зенит»? Аналогично.
«Локомотив» времен Ильи Геркуса/Юрия Семина? Тоже все понятно.
ЦСКА? Разумеется.
Еще ранее — «Рубин» Курбана Бердыева.
Тот же «Спартак» в первый сезон Массимо Карреры был понятен. В отличие от второго, когда все началось двигаться по принципу падающих костяшек домино. Возможно, как раз здесь ответ на вопрос — почему красно-белые, столько вкладывая в тренеров и состав год от года, выиграли в РПЛ лишь один раз. А возможно, и нет — потому что понятная вертикаль власти лишь одно из многих условий.
Гегемоном нашего чемпионата в XXI веке является «Зенит». Базу для этих позиций петербуржцев заложил почти 20 лет назад Дик Адвокат. Показав, чего способен добиваться тренер, когда задачи ставят не ему, а он. Но чтобы достичь подобного статуса, необходимо обладать неоспоримым авторитетом. Одновременно с Адвокатом аналогичные стандарты — как должен работать институт сборной — закладывал Гус Хиддинк. Меняя устоявшиеся подходы, и в том числе — статус тренера в системе федерации.
Порой тренера берут как консервы — чтобы съесть в черный день. Адвокат да и Хиддинк сами могли «сожрать» кого угодно — если бы кто-то осмелился зайти на их территорию. Сегодняшний день, к счастью, отличается от того времени: инфраструктура, возможности — все это уже на совершенно ином уровне. Но суть вопроса остается прежней.
Для больших задач нужен состоявшийся специалист. Да, есть исключение, но Сергей Галицкий — единственный такой владелец клуба на весь наш футбол. Раньше их было двое — еще Евгений Гинер, если иметь в виду всю полноту власти.
Тренер, который прошел через все, что только можно. Кто действительно является большой фигурой, с непререкаемым авторитетом. Кого уважают все — судьи, СМИ, соперники. Кто объяснит руководству, какая эффективная конструкция должна быть у клуба. Кто стабилен в хорошем смысле этого слова. Иначе команда попадет под колесо сансары. Как «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса.
Поэтому невозможно ответить, кто из тренеров нужен будет «Спартаку», если (точнее — когда) уволят Станковича. Казалось, что идеальный кандидат — Станислав Черчесов, но менеджмент смутило, как понимаю, мнение части трибун. Или аргумент, что он очень авторитарный и заберет все внимание на себя.
В «Спартаке» сегодня вообще абсолютное недоверие ко всем отечественным специалистам. Ставка не только на иностранных тренеров, но и спортивных директоров, которые постоянно меняются. Рассматривать одно в отрыве от второго вряд ли возможно. Условные Талалаев, Семин или Владимир Федотов в таком формате вряд ли будут успешны. Манчини или Бенитес? Неизвестно. Испанец в Китае за полтора года не добился ничего. Итальянец с «Зенитом» (!) не попал даже в тройку.
Нет фамилии, которая была бы гарантом успеха. Нет точного ответа на вопрос, кто должен заменить Станковича.
У меня, по крайней мере.
