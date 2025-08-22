«Спартак» получил отказ по трансферу футболиста сборной Уругвая, пишут СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» получил отказ по трансферу защитника сборной Уругвая и футбольного клуба «Америка» Себастьяна Касереса, сообщает ESPN.
По информации источника, российский клуб делал предложение по защитнику несколько недель назад. Сообщается, что игроком также интересуется английский «Ипсвич Таун».
Касересу 26 лет. Он выступает за «Америку» с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча за мексиканский клуб и забил один гол. Также в его активе 20 матчей в составе сборной Уругвая. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.