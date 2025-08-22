Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.40
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
31.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.85
X
4.04
П2
1.76
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.50
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

«Спартак» получил отказ по трансферу футболиста сборной Уругвая, пишут СМИ

ESPN: «Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» получил отказ по трансферу защитника сборной Уругвая и футбольного клуба «Америка» Себастьяна Касереса, сообщает ESPN.

По информации источника, российский клуб делал предложение по защитнику несколько недель назад. Сообщается, что игроком также интересуется английский «Ипсвич Таун».

Касересу 26 лет. Он выступает за «Америку» с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча за мексиканский клуб и забил один гол. Также в его активе 20 матчей в составе сборной Уругвая. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.