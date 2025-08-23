Эдуард Сперцян привлек внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

По сведениям источника, испанская сторона уже связалась с окружением игрока, чтобы навести справки. Однако на данный момент никакой конкретики относительно данного трансфера нет.
Источник также сообщает, что к игроку есть интерес из Португалии, однако единственное конкретное предложение пока сделал только «Саутгемптон».
В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в восьми встречах за «быков» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать футболиста в «Саутгемптон».
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше