Эдуард Сперцян привлек внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.65
П2
2.10
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.21
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
12.50
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.42
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.63
П2
4.11
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.54
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.84
П2
2.03
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.57
П2
2.31
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.16
П2
3.40
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.12
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.13
П2
2.57
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.11
П2
7.30
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.58
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.77
П2
1.97
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.11
П2
4.80
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.54
П2
14.50
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.01
П2
6.98
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Эдуард Сперцян привлек внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание со стороны мадридского «Атлетико», сообщает Arménie Football.

Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, испанская сторона уже связалась с окружением игрока, чтобы навести справки. Однако на данный момент никакой конкретики относительно данного трансфера нет.

Источник также сообщает, что к игроку есть интерес из Португалии, однако единственное конкретное предложение пока сделал только «Саутгемптон».

В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в восьми встречах за «быков» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать футболиста в «Саутгемптон».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше