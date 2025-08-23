«Спартак» обыграл «Рубин» и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:0 одержал победу над казанским «Рубином» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 34 125 зрителей.
Забитыми мячами отметились Пабло Солари (58-я минута) и Кристофер Мартинс (73).
«Спартак» прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского «Динамо» на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны «Спартак» переиграл «Ростов» (2:0) и уступил махачкалинскому «Динамо» после серии пенальти (3:4).
«Рубин» потерпел первое поражение в домашнем матче впервые с 20 октября, когда уступил московскому «Динамо» (0:4). После этого команда на своем поле не знала поражений в 13 играх во всех турнирах.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, «Спартак» идет 7-м, набрав 8 очков. В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом» 30 августа, «Спартак» в этот же день примет «Сочи».
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти