«Спартак» обыграл «Рубин» и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

«Спартак» прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского «Динамо» на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны «Спартак» переиграл «Ростов» (2:0) и уступил махачкалинскому «Динамо» после серии пенальти (3:4).