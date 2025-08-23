«Спартак» обыграл «Рубин» и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.80
П2
8.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
6.50
П2
12.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Фрайбург
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.05
П2
4.16
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.05
П2
2.55
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.47
П2
3.17
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
15.50
П2
70.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
3
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.54
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.02
П2
3.63
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.20
П2
2.50
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.78
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.64
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.02
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.75
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.08
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
10.75
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Спартак» обыграл «Рубин» и прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:0 одержал победу над казанским «Рубином» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 34 125 зрителей.

Забитыми мячами отметились Пабло Солари (58-я минута) и Кристофер Мартинс (73).

«Спартак» прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед. После выигранного стартового матча сезона против махачкалинского «Динамо» на своем поле (1:0) красно-белые в национальном первенстве дважды уступили и дважды сыграли вничью. В кубке страны «Спартак» переиграл «Ростов» (2:0) и уступил махачкалинскому «Динамо» после серии пенальти (3:4).

«Рубин» потерпел первое поражение в домашнем матче впервые с 20 октября, когда уступил московскому «Динамо» (0:4). После этого команда на своем поле не знала поражений в 13 играх во всех турнирах.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, «Спартак» идет 7-м, набрав 8 очков. В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом» 30 августа, «Спартак» в этот же день примет «Сочи».

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти