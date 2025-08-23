Станкович остался доволен всеми футболистами «Спартака» в матче с «Рубином»

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.90
П2
2.53
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
7.93
П2
18.00
Футбол. Первая лига
перерыв
КАМАЗ
2
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
39.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.25
П2
70.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.40
П2
7.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.05
П2
17.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
1.75
П2
4.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.75
П2
1.22
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
Все коэффициенты
П1
78.00
X
7.10
П2
1.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.80
П2
88.00
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.70
П2
4.22
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.65
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.85
П2
1.67
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.33
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.77
П2
1.92
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.10
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Станкович остался доволен всеми футболистами «Спартака» в матче с «Рубином»

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

Источник: ФК "Спартак"

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович остался доволен всеми футболистами команды в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом Станкович рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:0.

«Я доволен сегодня всеми игроками без исключения, — сказал Станкович. — Я действительно получал удовольствие от того, как играет команда. Но это было и в матче с “Зенитом” тоже. Что касается матча с “Рубином”, то в первом тайме нам, возможно, не хватало концентрации, какие-то моменты и решения с мячом в финальной трети, в завершении. Второй тайм был в тотальном контроле с нашей стороны, забили два мяча. Возможно, могли создать кое-что, но сегодня игра понравилась».

Во втором тайме желтую карточку получил аргентинский футболист «Спартака» Пабло Солари. В 17 матчах РПЛ на его счету 7 предупреждений. «Что касается желтых карточек Пабло Солари, то это часто бывает, конечно, он должен контролировать эмоции, положение тела, поэтому мы с ним говорим. Я уверен, что Пабло будет прибавлять и расти, он важный игрок для команды, потерять его из-за желтых карточек будет плохо», — добавил главный тренер «Спартака».

«Спартак» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 30 августа примут «Сочи».

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
