Станкович остался доволен всеми футболистами «Спартака» в матче с «Рубином»

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович остался доволен всеми футболистами команды в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом Станкович рассказал журналистам.
В субботу «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
«Я доволен сегодня всеми игроками без исключения, — сказал Станкович. — Я действительно получал удовольствие от того, как играет команда. Но это было и в матче с “Зенитом” тоже. Что касается матча с “Рубином”, то в первом тайме нам, возможно, не хватало концентрации, какие-то моменты и решения с мячом в финальной трети, в завершении. Второй тайм был в тотальном контроле с нашей стороны, забили два мяча. Возможно, могли создать кое-что, но сегодня игра понравилась».
Во втором тайме желтую карточку получил аргентинский футболист «Спартака» Пабло Солари. В 17 матчах РПЛ на его счету 7 предупреждений. «Что касается желтых карточек Пабло Солари, то это часто бывает, конечно, он должен контролировать эмоции, положение тела, поэтому мы с ним говорим. Я уверен, что Пабло будет прибавлять и расти, он важный игрок для команды, потерять его из-за желтых карточек будет плохо», — добавил главный тренер «Спартака».
«Спартак» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 30 августа примут «Сочи».
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
