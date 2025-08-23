Станкович остался доволен всеми футболистами «Спартака» в матче с «Рубином»

«Я доволен сегодня всеми игроками без исключения, — сказал Станкович. — Я действительно получал удовольствие от того, как играет команда. Но это было и в матче с “Зенитом” тоже. Что касается матча с “Рубином”, то в первом тайме нам, возможно, не хватало концентрации, какие-то моменты и решения с мячом в финальной трети, в завершении. Второй тайм был в тотальном контроле с нашей стороны, забили два мяча. Возможно, могли создать кое-что, но сегодня игра понравилась».