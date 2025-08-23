Футболисты «Зенита» прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 4:0 разгромил махачкалинское «Динамо» в домашнем матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».
Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (73) и Максим Глушенков (90).
«Зенит» прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Петербургская команда до этого сумела победить лишь в стартовом туре, переиграв дома «Ростов» (2:1). После этого подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в чемпионате.
Под руководством Семака «Зенит» во второй раз не побеждал на протяжении четырех матчей в РПЛ. Впервые такое произошло в сезоне-2023/24, когда петербургская команда проиграла казанскому «Рубину» (0:2), московским «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с воронежским «Факелом» (1:1) в весенней части чемпионата. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
Махачкалинское «Динамо» проиграло три из трех матчей против «Зенита». В прошлом сезоне команда впервые сыграла в высшем дивизионе чемпионата России.
«Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й позиции с 5 очками. В следующем туре петербургская команда 30 августа на своем поле сыграет с «Пари Нижний Новгород», махачкалинский клуб на следующий день примет московское «Динамо». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Зенит» 26 августа в гостях встретится с «Оренбургом», команда из Махачкалы 27 августа проведет выездную игру с «Ростовом».
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти