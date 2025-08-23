Футболисты «Зенита» прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате России

Под руководством Семака «Зенит» во второй раз не побеждал на протяжении четырех матчей в РПЛ. Впервые такое произошло в сезоне-2023/24, когда петербургская команда проиграла казанскому «Рубину» (0:2), московским «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с воронежским «Факелом» (1:1) в весенней части чемпионата. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.