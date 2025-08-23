Футболисты «Зенита» прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Енисей
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.25
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
2
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
15.00
П2
43.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.20
П2
1.35
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.40
П2
19.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.57
П2
5.45
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.84
П2
1.67
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.82
П2
1.88
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.07
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.12
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Футболисты «Зенита» прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате России

Петербургская команда разгромила махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 4:0 разгромил махачкалинское «Динамо» в домашнем матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (73) и Максим Глушенков (90).

«Зенит» прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Петербургская команда до этого сумела победить лишь в стартовом туре, переиграв дома «Ростов» (2:1). После этого подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в чемпионате.

Под руководством Семака «Зенит» во второй раз не побеждал на протяжении четырех матчей в РПЛ. Впервые такое произошло в сезоне-2023/24, когда петербургская команда проиграла казанскому «Рубину» (0:2), московским «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с воронежским «Факелом» (1:1) в весенней части чемпионата. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

Махачкалинское «Динамо» проиграло три из трех матчей против «Зенита». В прошлом сезоне команда впервые сыграла в высшем дивизионе чемпионата России.

«Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й позиции с 5 очками. В следующем туре петербургская команда 30 августа на своем поле сыграет с «Пари Нижний Новгород», махачкалинский клуб на следующий день примет московское «Динамо». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Зенит» 26 августа в гостях встретится с «Оренбургом», команда из Махачкалы 27 августа проведет выездную игру с «Ростовом».

Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти