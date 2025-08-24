ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.00
П2
4.15
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.02
П2
11.00
Футбол. Англия
перерыв
Эвертон
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.50
П2
6.53
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
1
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
68.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.65
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.22
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.80
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.61
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.32
П2
2.30
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.66
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.68
П2
6.03
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.72
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.65
П2
2.22
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.80
П2
1.32
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Акрон».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Марадишвили, Бакаев, Джаковац, Базилевский, Болдырев, Дзюба.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2).

