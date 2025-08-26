El Deportivo: футболист Барриос хочет покинуть «Зенит»

Барриосу 31 год, он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл кубок страны и четыре раза — суперкубок. В составе сборной Колумбии полузащитник становился бронзовым призером Кубка Америки 2021 года.