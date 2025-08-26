Ричмонд
El Deportivo: футболист Барриос хочет покинуть «Зенит»

Колумбийский полузащитник выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Колубмийский футболист Вильмар Барриос хочет покинуть петербургский «Зенит» по окончании 2025 года. Об этом сообщает портал El Deportivo.

Отмечается, что Барриос сам предложил свою кандидатуру колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ».

Контракт полузащитника с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Однако, по информации источника, Барриос может перейти в колумбийскую команду в 2026 году на правах аренды.

Барриосу 31 год, он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл кубок страны и четыре раза — суперкубок. В составе сборной Колумбии полузащитник становился бронзовым призером Кубка Америки 2021 года.