«Могу остаться и играть, сколько будет нужно». Сперцян не уедет в «Атлетико» — и готов провести всю карьеру в «Краснодаре»

Верен клубу
Ситуация вокруг лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна постепенно успокаивается. О возможном уходе 25-летнего армянского полузащитника из клуба в последнее время много писали, но, похоже, Сперцян остается в России. Как минимум пока.
В «Атлетико» Сперцяна не ждут — подтвердили официально
Главной темой прошедшей недели, безусловно, стал возможный переезд Эдуарда в Англию. Полузащитником предметно интересовался «Саутгемптон», выступающий в чемпионшипе. По разным данным клуб сделал «Краснодару» три предложения — на 12, потом 14 и 16 + 2 миллиона долларов. Все три были отклонены.
При этом последний оффер «Саутгемптон» обозначил как финальный — вокруг него развернулась самая большая баталия. Особенно громко выступил представитель Сперцяна Вадим Оганян — в интервью Sport24 он обвинил «Краснодар» в том, что клуб намеренно не отпускает футболиста:
— Расстроится ли Эдуард, если все сорвется? Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать […] Сначала его не отпустили в «Аякс», от «Ланса», насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном», — сказал агент.
Так или иначе, трансфер не состоялся. Объяснения было два — по данным «РБ Спорт», «быки» испугались возможных проблем с оплатой. Учитывая историю с Николой Влашичем, ЦСКА и «Вест Хэмом», южан понять можно.
По второй версии, которую сообщил «Чемпионат», Сперцян и клуб совместно решили дождаться более интересного предложения. Якобы Сергей Галицкий посчитал, что «Саутгемптон» — не лучший вариант для продолжения карьеры, и офферы из Европы еще появятся.
Вскоре они действительно возникли — только в армянских СМИ. Местное издание Armenie Football сообщило, что Сперцяном интересуется «Атлетико». Правда, упомянуло, что разговоры ходили на уровне обсуждений с окружением игрока, а официальных предложений «Краснодару» не было.
Спустя пару дней «СЭ» связался с «Атлетико» — в мадридском клубе заявили, что не планируют подписывать Сперцяна: «Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», — заявили «СЭ» в пресс-службе команды.
Сам Сперцян защищает РПЛ — и не против провести здесь всю карьеру
Разумеется, на фоне трансферных слухов Эдуарду постоянно задавали вопросы. Пока был актуален вариант с «Саутгемптоном», полузащитник отвечал осторожно: «Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение. Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (Сергеем Галицким. — Прим. “СЭ”). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — рассуждал Сперцян в интервью «Матч ТВ» после победы над «Динамо» (4:0).
Когда трансфер сорвался, футболист честно заявил: он не боится, что может не сыграть в Европе:
«У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов. Это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то еще. Такого нет», — сказал Эдуард «Чемпионату» после разгрома «Крыльев Советов» (6:0).
Кроме того, Сперцян признал, что может всю карьеру провести в родном клубе:
«Допускаю ли я, что проведу карьеру в “Краснодаре”? Все может быть. Могу остаться и играть, сколько надо будет клубу, сколько будет нужно. Может быть такое, что я уеду. Все возможно. Нет смысла загадывать», — заявил футболист «Матч ТВ».
Если это действительно произойдет, болельщики «Краснодара» явно будут не в обиде. В последнее время Сперцян по-настоящему разрывает в составе «быков» — у него 4+6 по «гол плюс пас» на старте сезона. А всего за карьеру 73 голевых действия — больше всех в истории «Краснодара». Потерять такого игрока для «быков» будет очень обидно — пусть даже воспитанник и уедет покорять Европу.
Автор: Артем Белинин