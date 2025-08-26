В «Пари НН» рассказали, почему клуб расторг контракт с Гончаренко: «История тяжелая»

— Почему расстались с Гончаренко? Вы говорили, что он учел опыт предыдущей работы, и вас это устроило. Но в итоге команда вылетела.
— Поэтому и расстались. Понятно, что история тяжелая. Можно искать отговорки и говорить, что давлела история с «Сочи». Но игра с «Сочи» нам очень не понравилась. Пятая команда ФНЛ оба раза нас переигрывала, и если бы не удаление у соперника в первой стыковой игре, мы и там бы могли проиграть. Это ключевой фактор [увольнения тренера].
— Вы расстались с Гончаренко с компенсацией за разрыв контракта?
— В соглашении с ним есть пункт, в котором говорится о том, что если команда вылетает из РПЛ, мы имеем право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
— Но вы не вылетели.
— Мы вылетели. Нас даже исключили из числа членов РПЛ, исключили из всех чатов лиги и лицензирование мы поначалу проходили для участия в ФНЛ. По всем документам мы вылетели. Но потом после ситуации с «Химками» место в РПЛ сохранили, — сказал Удальцов в интервью «РБ Спорт».
Напомним, команда под руководством Гончаренко финишировала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ и попала в переходные матчи, где уступила «Сочи».