Леонид Трахтенберг озвучил причину ухода Романцева из «Спартака»: «Для него это было нереально»

Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг назвал причину, по которой Олег Романцев покинул пост главного тренера красно-белых в 2003 году.

Источник: Sport24

«Олег Иванович за эти годы привык, чтобы все было профессионально. А когда он увидел со стороны руководства какие-то непрофессиональные, на его взгляд, решения и попытки перейти границы, повлиять на его работу, он ушел. Для него это было нереально. Было принципиально, чтобы никто не лез в тренерскую работу», — приводит слова Трахтенберга «Советский спорт».

Романец возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й (с небольшим перерывом в 1991-м) и с 1997-го по 2003 год. Под его руководством красно-белые завоевали 9 чемпионски титулов.