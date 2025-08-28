«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.15
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.96
П2
4.44
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.41
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.10
П2
4.15
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.80
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.85
П2
2.27
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.43
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.28
П2
7.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.75
П2
3.19
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.19
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.20
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.02
П2
3.47
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.47
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.87
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.20
П2
22.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.46
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.29
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.93
П2
1.33
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.00

«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро

Саудовский «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за футболиста Педро.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» сделал предложение петербургскому «Зениту» по покупке полузащитника Педро, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, действующие чемпионы Саудовской Аравии уже направили официальное предложение в Россию в размере 35 млн евро. Сам 19-летний бразильский футболист, которому предложили «весьма привлекательный контракт», дал согласие на переход.

«Зенит» приобрел бразильца в январе 2024 года у бразильского «Коринтианса» за 9 млн евро. В 62 матчах за «сине-бело-голубых» Педро забил восемь голов, став чемпионом России и обладателем Кубка страны сезона-2023/2024.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше