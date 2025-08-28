«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» сделал предложение петербургскому «Зениту» по покупке полузащитника Педро, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, действующие чемпионы Саудовской Аравии уже направили официальное предложение в Россию в размере 35 млн евро. Сам 19-летний бразильский футболист, которому предложили «весьма привлекательный контракт», дал согласие на переход.
«Зенит» приобрел бразильца в январе 2024 года у бразильского «Коринтианса» за 9 млн евро. В 62 матчах за «сине-бело-голубых» Педро забил восемь голов, став чемпионом России и обладателем Кубка страны сезона-2023/2024.
