Тренер «Локомотива» Галактионов оценил переход Пруцева из «Спартака»

Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Тренер «Локомотива» Галактионов оценил переход Пруцева из «Спартака»

В четверг «Локомотив» объявил о переходе Пруцева на правах аренды до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Данил Пруцев обладает хорошими качествами, он усилит команду. Такое мнение высказал журналистам главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

В четверг «Локомотив» объявил о переходе Пруцева из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. Перед этим футболист продлил контракт с красно-белыми до 2028 года. 31 августа «Локомотив» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». В четверг «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче группового этапа Фонбет — Кубка России со счетом 2:0.

«На самом деле мы готовили его даже сегодня, никак не ожидали, что он сыграет [за “Спартак”] 90 минут позавчера, — сказал Галактионов. — Играть через день посчитали нецелесообразным, тем более у нас есть группа игроков, которая с нами тренировалась. Дали ему возможность восстановиться, но да, безусловно, он будет готов к матчу в воскресенье. Он готов, я с ним разговаривал, в хорошем расположении духа. Он знает нас, наши требования, я его вызывал в молодежную сборную в свое время, знаю его возможности. Он знаком со всеми игроками, с кем был в основной сборной».

«Его качества всем понятны, это футболист, который способен сыграть на нескольких позициях в середине поля. Со своими плюсами, объемом, качествами, главное, что у него в голове, футбольный интеллект. Мы считаем, что это хорошая опция для команды», — сказал Галактионов.

Пруцеву 25 лет, он выступает за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 голевые передачи. Ранее Пруцев также выступал за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». На счету футболиста 7 матчей и 2 гола в составе сборной России.