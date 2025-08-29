Тренер «Локомотива» Галактионов оценил переход Пруцева из «Спартака»

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Данил Пруцев обладает хорошими качествами, он усилит команду. Такое мнение высказал журналистам главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
В четверг «Локомотив» объявил о переходе Пруцева из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. Перед этим футболист продлил контракт с красно-белыми до 2028 года. 31 августа «Локомотив» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». В четверг «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче группового этапа Фонбет — Кубка России со счетом 2:0.
«На самом деле мы готовили его даже сегодня, никак не ожидали, что он сыграет [за “Спартак”] 90 минут позавчера, — сказал Галактионов. — Играть через день посчитали нецелесообразным, тем более у нас есть группа игроков, которая с нами тренировалась. Дали ему возможность восстановиться, но да, безусловно, он будет готов к матчу в воскресенье. Он готов, я с ним разговаривал, в хорошем расположении духа. Он знает нас, наши требования, я его вызывал в молодежную сборную в свое время, знаю его возможности. Он знаком со всеми игроками, с кем был в основной сборной».
«Его качества всем понятны, это футболист, который способен сыграть на нескольких позициях в середине поля. Со своими плюсами, объемом, качествами, главное, что у него в голове, футбольный интеллект. Мы считаем, что это хорошая опция для команды», — сказал Галактионов.
Пруцеву 25 лет, он выступает за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 голевые передачи. Ранее Пруцев также выступал за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». На счету футболиста 7 матчей и 2 гола в составе сборной России.