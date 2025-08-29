Тренер «Локомотива» Галактионов оценил переход Пруцева из «Спартака»

«На самом деле мы готовили его даже сегодня, никак не ожидали, что он сыграет [за “Спартак”] 90 минут позавчера, — сказал Галактионов. — Играть через день посчитали нецелесообразным, тем более у нас есть группа игроков, которая с нами тренировалась. Дали ему возможность восстановиться, но да, безусловно, он будет готов к матчу в воскресенье. Он готов, я с ним разговаривал, в хорошем расположении духа. Он знает нас, наши требования, я его вызывал в молодежную сборную в свое время, знаю его возможности. Он знаком со всеми игроками, с кем был в основной сборной».