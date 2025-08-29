В «Зените» сообщили, что футболист Кузяев ищет себе клуб в Европе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» ждал возвращения в команду полузащитника Далера Кузяева, но футболист ищет клуб в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Далера ждали в “Зените”. Но он ищет клуб в Европе», — сказал Медведев.
17 июня стало известно, что Кузяев покинул французский «Гавр», он провел в команде два сезона.
Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.