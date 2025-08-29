В «Зените» сообщили, что футболист Кузяев ищет себе клуб в Европе

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.01
П2
3.00
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.16
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.27
П2
3.48
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.36
П2
3.10
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.39
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.77
П2
3.91
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2

В «Зените» сообщили, что футболист Кузяев ищет себе клуб в Европе

Последние два сезона футболист провел во французском «Гавре».

Источник: ФК "Гавр"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» ждал возвращения в команду полузащитника Далера Кузяева, но футболист ищет клуб в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Далера ждали в “Зените”. Но он ищет клуб в Европе», — сказал Медведев.

17 июня стало известно, что Кузяев покинул французский «Гавр», он провел в команде два сезона.

Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.