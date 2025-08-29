Руководство «Зенита» подставило Семака: эта ошибка может снова лишить его чемпионства

Новые трансферы должны были вдохнуть в выгоревшую команду Семака свежую кровь. Но «Зенит» умудрился потратить огромные деньги на двух бразильцев, которые уже не хотят играть в России. И хотя Семак получил двух больших мастеров, он вынужден все чаще доверяться проверенным футболистам. И надеяться, что Жерсон и Энрике все-таки наберут форму и захотят играть за «Зенит», в который так боялись переходить.