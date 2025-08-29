Руководство «Зенита» подставило Семака: эта ошибка может снова лишить его чемпионства

«Зенит» — богатейший клуб России: у питерцев с запасом самый дорогой состав — и с каждым годом он становится только дороже (сейчас 195 млн евро).
Зимой «Зенит» купил за 33 млн евро Луиса Энрике, а летом за 25 млн Жерсона. При этом оба бразильца не хотели ехать в РПЛ, поэтому «Зениту» пришлось несколько раз повышать предложение. И сейчас становится ясно: возможно, это было не самое лучшее решение.
Луис Энрике сдал после яркого старта — даже хотел вернуться в Бразилию
Луис Энрике пришел в «Зенит» в январе — став пятым по цене трансфером в истории РПЛ. Но после нескольких ярких матчей бразилец завял. В этом сезоне в четырех матчах не отличился голевыми действиями. Да и вообще выглядит слабо: флегматично ходит по полю, часто теряет мяч и недорабатывает в обороне.
В июле у Энрике было повреждение, но едва ли им стоит объяснять слабую игру бразильца. Энрике играет без огонька, редко обостряет и почти не проводит полные матчи. Характерна статистика по передачам в штрафную — если сравнить бразильца с другими вингерами «Зенита». Если Энрике за матч делает всего 1,75 передач в штрафную, то Мостовой 3,43, а Педро и вовсе 5,38 (по данным РУСТАТ).
Спад Энрике объясним: после переезда в Россию он не всегда вызывается в сборную Бразилии, а летом и вовсе признался, что хотел бы вернуться в «Ботафого»: «Хочется вернуться, я вижу, как команда усиливается, как хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи — правда, хочется вернуться. Я хотел остаться, но владелец “Ботафого” Джон Текстор не пошел нам навстречу».
«Зенит» потратил 33 млн евро на футболиста, который не хотел ехать в Россию. Сообщалось, что Энрике вообще боялся покидать Бразилию. Похожая ситуация с Жерсоном: «Зенит» с зимы пытался уговорить бразильца переехать в Россию, но получилось только в июле.
Жерсон никак не может набрать форму — пока без голевых действий
У Жерсона уже была репутация футболиста, дважды не заигравшего в Европе. В «Роме» он был слишком молод, в «Марселе» — быстро сдал после хорошего сезона. Багажом с Жерсоном шел токсичный отец-агент, не скрывавший, что зарабатывает на сыне.
Усугубило ситуацию то, что после успешных переговоров с «Зенитом» Жерсон получил намного более выгодное предложение — от «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду. Сообщалось, что Жерсон очень хотел в Саудовскую Аравию, но «Зенит» настоял, что бумаги уже подписаны.
Итог: «Зенит» купил двух немотивированных бразильцев в совокупности за 58 млн евро. Пока выхлоп почти нулевой — Жерсон и вовсе в последнем матче РПЛ против махачкалинского «Динамо» не попал в состав. В шести матчах лиги этого сезона он, как и Луис Энрике, не отличился голевыми действиями.
«Что касается Жерсона, на сегодняшний день его кондиции неоптимальны, он набирает форму и адаптируется, решили поставить в центральную зону Педро», — признался Семак перед матчем против махачкалинского «Динамо».
«Зенит» сорит деньгами — делает это с размахом, по-королевски. Вот только засыпать деньгами бразильцев — не лучший ход. Чем больше денег тратит «Зенит», тем быстрее деградирует. В свое время «Зенит» завалил деньгами Клаудиньо и Вендела, мечтавших уехать из России. Оба играли вполсилы, что привело к кризису «Зенита».
Новые трансферы должны были вдохнуть в выгоревшую команду Семака свежую кровь. Но «Зенит» умудрился потратить огромные деньги на двух бразильцев, которые уже не хотят играть в России. И хотя Семак получил двух больших мастеров, он вынужден все чаще доверяться проверенным футболистам. И надеяться, что Жерсон и Энрике все-таки наберут форму и захотят играть за «Зенит», в который так боялись переходить.
Автор: Денис Лебеденко