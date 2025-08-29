Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.15
П2
3.27
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
83.00
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.75
X
4.00
П2
1.57
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.00
П2
3.70
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Открою завесу тайны». Кисляк рассказал о подписании Пьянича в ЦСКА

Молодой полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о влиянии на свою игру бывшего звездного хавбека армейцев Миралема Пьянича.

Источник: Sport24

Экс-футболист «Барселоны» и «Ювентуса» Пьянич выступал за ЦСКА в прошлом сезоне, но покинул российский клуб по истечении срока контракта.

«Я открою завесу тайны: когда подписывали Пьянича, я тогда вообще не играл. Выходил на 2−3 минуты, под премиальные. Играли Зделар, Мендес. И вот когда подписывали Пьянича, многие знакомые надо мной подшучивали: “Ты — все (скрещивает руки — прим. Sport24)”. Потому что и так я не играл — еще Пьянича подписывают на мою позицию! В итоге Пьянич пришел и на меня сильно повлиял. Я просто смотрел на то, что он делает на тренировках, и не верил, что можно так быстро принимать решения. Не зря говорят, что когда ты находишься рядом с людьми, которые сильнее тебя, ты всегда будешь прогрессировать», — заявил Кисляк в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат».

Ближайший матч ЦСКА проведет дома против «Краснодара» в воскресенье, 31 августа.