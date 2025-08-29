«Открою завесу тайны». Кисляк рассказал о подписании Пьянича в ЦСКА

«Я открою завесу тайны: когда подписывали Пьянича, я тогда вообще не играл. Выходил на 2−3 минуты, под премиальные. Играли Зделар, Мендес. И вот когда подписывали Пьянича, многие знакомые надо мной подшучивали: “Ты — все (скрещивает руки — прим. Sport24)”. Потому что и так я не играл — еще Пьянича подписывают на мою позицию! В итоге Пьянич пришел и на меня сильно повлиял. Я просто смотрел на то, что он делает на тренировках, и не верил, что можно так быстро принимать решения. Не зря говорят, что когда ты находишься рядом с людьми, которые сильнее тебя, ты всегда будешь прогрессировать», — заявил Кисляк в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат».