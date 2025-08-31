«Есть один неприятный персонаж». Помните открытый конфликт Дзюбы и Талалаева?

«Мне кажется, странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения. Оно было озвучено от “Торпедо” Артёму, он обсуждал с семьёй и готовился к различным вариантам. Но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве… Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ. Мне кажется, Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше. У него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение. С “Торпедо” всё было обговорено, и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всё и закончилось. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр — унизительно».