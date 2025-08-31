Кордоба заявил о готовности покинуть «Краснодар» и РПЛ из-за судейства

На 56-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку колумбийскому форварду «быков» за тычок ногой в плечо защитнику армейцев Мойзесу. Кордоба активно выражал недовольство решением рефери и долго не покидал поле, что спровоцировало стычки среди игроков.
«Устал от несправедливости с судьями. После такого появляется желание покинуть лигу. За четыре года уже произошло много всего. Думаю, решение судьи сегодня может повлиять на мое будущее. Если я должен уехать, то я уеду. Люблю “Краснодар”, но больше так продолжать не могу.
Обычно судят нас за ошибки, но пришло время пересмотреть работу судей. Устал от этой несправедливости. Не первый раз такое происходят со мной. Судьи делают что хотят по отношению ко мне. Могут свистеть, могут удалить на несколько матчей.
Особо не разговаривал с судьей. Но он даже не пошел смотреть VAR. Если спорный момент, то нужно пойти и посмотреть VAR на красную карточку, но он не сделал этого. Зачем тогда этот VAR существует?!" — передает слова Кордобы корреспондент Sport24 Борис Королев.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
