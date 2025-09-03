КДК РФС отложил решение по красной карточке футболиста «Краснодара» Кордобы

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.