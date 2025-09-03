Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Енисей
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
2.13
П2
4.15
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.07
П2
3.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.25
П2
1.98
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.00
П2
2.71
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.09
П2
2.01
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.65
П2
7.30
Футбол. Первая лига
20:00
Арсенал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.45
П2
4.70

КДК РФС отложил решение по красной карточке футболиста «Краснодара» Кордобы

Комитет еще не получил заключения по игре.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА позднее. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.

«До возобновления игр РПЛ будет заключение, как только оно будет, тут же рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 24765 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
2
Угловые
5
3
Фолы
14
12
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти