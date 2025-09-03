КДК РФС отложил решение по красной карточке футболиста «Краснодара» Кордобы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА позднее. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.
«До возобновления игр РПЛ будет заключение, как только оно будет, тут же рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.
Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти