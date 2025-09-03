КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал махачкалинское «Динамо» за выбегание черной кошки на поле во время матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
31 августа махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 1:0.
«За появление на поле животного в матче с московским “Динамо” футбольному клубу “Динамо” из Махачкалы вынесено замечание», — сказал Григорьянц.
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Валерий Карпин
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Никита Глушков)
74′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
76′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
54′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
21
Абдулпаша Джабраилов
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
77
Денис Макаров
10
Бителло
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
83′
7
Дмитрий Скопинцев
21
Антон Миранчук
31′
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
Динамо Мх
Динамо
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
2
2
Угловые
1
1
Фолы
11
20
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти