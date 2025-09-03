КДК РФС не стал штрафовать «Динамо» из Махачкалы за черную кошку на поле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал махачкалинское «Динамо» за выбегание черной кошки на поле во время матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.