Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий, — сказал Дегтярев. — Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам.
9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат “5 на 10” в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж. Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий».
«Во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит. В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран — не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран — не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров», — заключил он.
Ранее Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
