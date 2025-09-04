Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий, — сказал Дегтярев. — Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам.



9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат “5 на 10” в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж. Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий».