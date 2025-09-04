Дегтярев сообщил, что на встрече с клубами РПЛ могут обсудить потолок зарплат

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября . Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.