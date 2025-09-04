Дегтярев сообщил, что на встрече с клубами РПЛ могут обсудить потолок зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом Дегтярев рассказал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.
«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка, — сказал Дегтярев. — Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная».
«Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом Российского футбольного союза] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор», — добавил Дегтярев.
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
