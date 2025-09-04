Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
7.40
X
3.91
П2
1.58
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.95
П2
2.40
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.00
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Грузия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.60
П2
2.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.30
П2
6.10
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.76
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.98
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
32.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Лихтенштейн
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
50.00
П2
1.02

Дегтярев сообщил, что на встрече с клубами РПЛ могут обсудить потолок зарплат

Встреча состоится 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом Дегтярев рассказал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.

«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка, — сказал Дегтярев. — Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная».

«Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом Российского футбольного союза] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор», — добавил Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.