Полузащитник «Пари НН» Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

29-летний Александр Трошечкин находится в системе нижегородского клуба с лета 2023 года. В составе данной команды футболист провёл 64 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее игрок также защищал цвета «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Авангарда», «Тосно» и «Факела».