Полузащитник «Пари НН» Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

Полузащитник Александр Трошечкин в рамках аренды перешёл из «Пари Нижний Новгород» в тульский «Арсенал». Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба из Тулы.

Источник: Чемпионат.com

29-летний Александр Трошечкин находится в системе нижегородского клуба с лета 2023 года. В составе данной команды футболист провёл 64 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее игрок также защищал цвета «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Авангарда», «Тосно» и «Факела».

На данный момент тульская команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Pari Первой лиги с 13 очками в активе. В ближайшем матче коллектив сыграет дома с костромским «Спартаком» 13 сентября.