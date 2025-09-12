Рашид Рахимов высказался о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» в 8-м туре РПЛ

«Тяжёлая победа, трудовая, но, наверное, в матче “Рубин” — “Динамо” Махачкала другой быть не должно. Мы об этом говорили, что будет очень тяжёлый матч с большим количеством единоборств, борьбы, потерь мяча. Очень важно в этих ситуациях не терять концентрацию. Если вы проанализируете все матчи Махачкалы и предыдущий с московским “Динамо”, там было точно так же — очень много борьбы.