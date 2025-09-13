Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео

Нельзя сказать, что у «Оренбурга» не было шансов возродить интригу. К примеру, вышедший на замену Максим Савельев простил соперника — пробил головой мимо створа. Потом гостям помог Никита Каккоев. Защитник «Пари НН» зачем-то толкнул Савельева в спину — пенальти. На этот раз бил не Томпсон, хотя южноамериканец находился на поле. К мячу подошёл Иван Игнатьев, но пробил в штангу. С первым голом после возвращения в Россию придётся подождать.