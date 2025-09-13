Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
4
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.08
П2
6.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.47
П2
7.00
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.32
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.92
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео

Босельи сделал дубль в игре с «Оренбургом», но самый эффектный мяч забил не он.

Источник: Чемпионат.com

Первый матч субботней программы 8-го тура Мир РПЛ прошёл в Саранске. «Пари НН» и «Оренбург» порадовали результативной игрой.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 13.09.2025, 14:00
Пари Нижний Новгород
3
Оренбург
1

Первый момент возник уже на 10-й секунде — вратарь номинальных гостей Богдан Овсянников справился с плотным ударом Олакунле Олусегуна. В целом первый тайм прошёл с минимумом возможностей для голов. Команды действовали в похожей манере. Периодически прессинговали у чужих ворот, но при необходимости садились в средний блок.

У «Пари НН» по традиции активничал Хуан Босельи. В начале встречи судейская бригада Сергея Чебана отменила гол уругвайца из-за офсайда, а на 41-й минуте настырный южноамериканец добился своего. Прострел Даниила Лесового, удар Босельи — мяч проскочил под вратарём Овсянниковым. Виноват здесь голкипер или нет — решайте сами.

Главный тренер Алексей Шпилевский радовался очень сдержанно. Как будто что-то чувствовал. Буквально через минуту-другую после гола Гедеон Гузина рухнул в штрафной «Пари НН» после контакта с Андреем Ивлевым. Чебан ничего не увидел в лайв-режиме, однако потом указал на «точку» после похода к монитору. Хорди Томпсон переиграл Никиту Медведева — чилиец забил в третьей встрече РПЛ подряд.

В перерыве Лесовой во время флеш-интервью заявил, что за такие эпизоды можно назначать пенальти после каждого стандарта. Правда, подчеркнул, что это первоначальное ощущение. По словам Даниила, на тот момент он не видел момент во всех деталях. В перерыве Владимир Слишкович сделал перестановку в линии обороны — Алексей Татаев вышел вместо Артёма Касимова.

Начало второго тайма — сплошной кошмар для «Оренбурга». Потеря мяча на своей половине поля, контратака соперника, индивидуальное мастерство Босельи. Уругваец легко раскачал Татаева и зарядил в ближний угол — Овсянников не выручил. За один матч Хуан забил больше, чем за весь сезон в РПЛ (у него был гол в игре с махачкалинским «Динамо»).

Через две минуты подоспела новая ошибка от «Оренбурга». Ираклий Квеквескири подарил мяч Босельи, а тот нашёл свободного Ивлева. Андрей убрал защитника на замахе и пробил в перекладину. Однако не беда — первым на отскоке оказался Олусегун. Нигериец эффектно приложился «ножницами» — вторая победа «Пари НН» в чемпионате стала ещё ближе.

Нельзя сказать, что у «Оренбурга» не было шансов возродить интригу. К примеру, вышедший на замену Максим Савельев простил соперника — пробил головой мимо створа. Потом гостям помог Никита Каккоев. Защитник «Пари НН» зачем-то толкнул Савельева в спину — пенальти. На этот раз бил не Томпсон, хотя южноамериканец находился на поле. К мячу подошёл Иван Игнатьев, но пробил в штангу. С первым голом после возвращения в Россию придётся подождать.

В добавленное время номинальные хозяева остались вдесятером. Гениальный выход на замену Ярослава Крашевского. Появился на поле на 90+й минуте, а на 90+4-й получил красную карточку. Заехал ногой в голову Владану Бубанье — судья удалил после просмотра повтора.

Фиксируем пару деталей. «Пари НН» забил три мяча в матче — впервые под руководством Алексея Шпилевского. За одну игру нижегородский клуб увеличил количество голов почти в два раза — с четырёх до семи. Если Босельи и Олусегун забивают, их команда набирает три очка. Именно так было во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Автор: Кирилл Закатченко

Пари Нижний Новгород
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Владимир Слишкович
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
(Даниил Лесовой)
41′
Хуан Мануэль Боселли
(Олакунле Олусегун)
51′
Олакунле Олусегун
53′
Оренбург
Хорди Томпсон
45+1′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
32
Вадим Пигас
77
Андрей Ивлев
8
Мамаду Майга
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
29
Лука Веснер Тичич
68′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
29′
82′
27
Вячеслав Грулев
40
Олакунле Олусегун
82′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
67′
11
Вахо Бедошвили
90′
16
Ярослав Крашевский
90+4′
Оренбург
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
11
Степан Оганесян
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
44
Анри Чичинадзе
72′
8
Владислав Камилов
38
Артем Касимов
23′
46′
5
Алексей Татаев
33
Ираклий Квеквескири
57′
9
Максим Савельев
57
Евгений Болотов
72′
29
Владан Бубанья
30
Гедеон Гузина
57′
85
Иван Игнатьев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Оренбург
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
6
3
Угловые
3
4
Фолы
13
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти