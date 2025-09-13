Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора «Пари НН»

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже.



Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Красивый, мудрый, культурный город, вся его область, люди, живущие тут, — всё это особенное и не может быть сравнимо с чем-то ещё. Уверен, что центр духовной силы и православной веры сосредоточен именно здесь, где Святая Русь ощущается на каком-то физическом уровне. Ради единой важной цели тут могут объединяться и побеждать — так было в истории, так есть и сейчас.



Я ценю каждого, кто единым фронтом боролся с нами в ковиде. Не было учебников, но зато была мощная человеческая воля. И мы справились.



Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду. Сегодня была очень важная победа! Парни, удачи вам и без травм!



Спасибо каждому, кто был рядом и помогал мне все это время. Вы — настоящие. Берегите это качество в себе. Я тоже остаюсь самим собой без права на изменение своего искреннего отношения ко всем вам», — написал Мелик-Гусейнов в соцсетях.