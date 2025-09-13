Ричмонд
Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора «Пари НН»

Он занимал эту должность с лета 2023 года.

Источник: Соцсети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegam-канале.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже.

Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Красивый, мудрый, культурный город, вся его область, люди, живущие тут, — всё это особенное и не может быть сравнимо с чем-то ещё. Уверен, что центр духовной силы и православной веры сосредоточен именно здесь, где Святая Русь ощущается на каком-то физическом уровне. Ради единой важной цели тут могут объединяться и побеждать — так было в истории, так есть и сейчас.

Я ценю каждого, кто единым фронтом боролся с нами в ковиде. Не было учебников, но зато была мощная человеческая воля. И мы справились.

Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду. Сегодня была очень важная победа! Парни, удачи вам и без травм!

Спасибо каждому, кто был рядом и помогал мне все это время. Вы — настоящие. Берегите это качество в себе. Я тоже остаюсь самим собой без права на изменение своего искреннего отношения ко всем вам», — написал Мелик-Гусейнов в соцсетях.

«Пари НН» после 8 матчей набрал 6 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Мелик-Гусейнов был генеральным директором клуба с лета 2023 года.

Пари Нижний Новгород
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Владимир Слишкович
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
(Даниил Лесовой)
41′
Хуан Мануэль Боселли
(Олакунле Олусегун)
51′
Олакунле Олусегун
53′
Оренбург
Хорди Томпсон
45+1′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
32
Вадим Пигас
77
Андрей Ивлев
8
Мамаду Майга
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
29
Лука Веснер Тичич
68′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
29′
82′
27
Вячеслав Грулев
40
Олакунле Олусегун
82′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
67′
11
Вахо Бедошвили
90′
16
Ярослав Крашевский
90+4′
Оренбург
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
11
Степан Оганесян
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
44
Анри Чичинадзе
72′
8
Владислав Камилов
38
Артем Касимов
23′
46′
5
Алексей Татаев
33
Ираклий Квеквескири
57′
9
Максим Савельев
57
Евгений Болотов
72′
29
Владан Бубанья
30
Гедеон Гузина
57′
85
Иван Игнатьев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Оренбург
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
6
3
Угловые
3
4
Фолы
13
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти