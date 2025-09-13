«Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и вернулся в лидеры РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Виктор Са (14-я минута) и Никита Кривцов (76), у гостей отличился Артем Дзюба (23, с пенальти).
На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Диего Коста.
37-летний Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, улучшил свой рекорд. Форвард забил 244-й гол в карьере.
«Краснодар», действующий чемпион РПЛ, набрал 19 очков и вернулся в единоличные лидеры турнира. У занимающего второе место московского «Локомотива» 16 очков. «Акрон» с шестью очками расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 21 сентября примет петербургский «Зенит», «Акрон» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином».
Мурад Мусаев
Заур Тедеев
Виктор Са
(Сергей Петров)
14′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
76′
Артем Дзюба
23′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
22′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
3
Тормена
4
Диего Коста
80′
89′
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
68′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
89′
5
Жубал
66
Дуглас Аугусту
79′
67
Казбек Мукаилов
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
25′
71
Дмитрий Пестряков
8
Константин Марадишвили
72′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
48′
78′
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
74′
78′
26
Родриго Эшковал
7
Эдгар Севикян
79′
6
Максим Кузьмин
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти