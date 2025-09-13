Диего Коста не сыграет с «Зенитом». Защитник «Краснодара» удален за фол последней надежды в конце матча с «Акроном»

Команда Мурада Мусаева одержала победу над тольяттинцами в 8-м туре Мир РПЛ — 2:1.
На 83-й минуте защитник «быков» Диего Энрике Коста схватил за плечо Дмитрия Пестрякова и помешал тому убежать к воротам.
Главный судья Ранэль Зияков позволил продолжить игру, но затем проконсультировался с видеоассистентом и изучил повтор, после чего принял решение удалить футболиста «Краснодара». Изучение эпизода заняло около 5 минут.
Коста пропустит следующий матч в Мир РПЛ. В нем «Краснодар» встретится с «Зенитом».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Заур Тедеев
Голы
Краснодар
Виктор Са
(Сергей Петров)
14′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
76′
Акрон
Артем Дзюба
23′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
22′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
3
Тормена
4
Диего Коста
80′
89′
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
68′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
89′
5
Жубал
66
Дуглас Аугусту
79′
67
Казбек Мукаилов
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
25′
71
Дмитрий Пестряков
8
Константин Марадишвили
72′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
48′
78′
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
74′
78′
26
Родриго Эшковал
7
Эдгар Севикян
79′
6
Максим Кузьмин
Статистика
Краснодар
Акрон
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
2
Угловые
2
6
Фолы
15
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
