В погоне за лидерами. ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ

В другом матче игрового дня калининградская «Балтика» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Балтика» расположилась на 4-й строчке в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Калининградцы пока не потерпели ни одного поражения в турнире. «Зенит» неудачно начал сезон, однако благодаря победам в двух последних матчах сумел подняться в турнирной таблице, где занимают 6-е место, имея в активе 12 очков.