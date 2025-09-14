В погоне за лидерами. ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

В погоне за лидерами. ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи «Балтика» — «Зенит» и «Крылья Советов» — «Сочи».

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет против «Ростова» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 14.09.2025, 19:30
Ростов
-
ЦСКА
-

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Отставание от идущего на 2-м месте московского «Локомотива» составляет 1 очко, от лидирующего «Краснодара» — 4. Оба клуба сыграли на один матч больше армейцев, которые в текущем сезоне РПЛ не потерпели ни одного поражения. «Ростов» идет на предпоследней, 15-й позиции, набрав 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой три матча, в которых команды одержали по одной победе и один раз сыграли вничью. Последний матч прошел в рамках суперфинала Фонбет — Кубка России, тогда армейцы одержали победу в серии пенальти.

По мнению бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, армейцы будут явными фаворитами в матче. «У ЦСКА намного лучше подбор исполнителей, команда находится в хорошей форме. “Ростов” находится внизу турнирной таблицы, поэтому ЦСКА обязан выигрывать, если хочет бороться за чемпионство. Думаю, что армейцы выиграют, они явные фавориты», — сказал он.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА начнется в 19:30 мск.

Осинькин сыграет против «Крыльев Советов», «Балтика» примет «Зенит»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 14.09.2025, 17:00
Балтика
-
Зенит
-

В другом матче игрового дня калининградская «Балтика» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Балтика» расположилась на 4-й строчке в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Калининградцы пока не потерпели ни одного поражения в турнире. «Зенит» неудачно начал сезон, однако благодаря победам в двух последних матчах сумел подняться в турнирной таблице, где занимают 6-е место, имея в активе 12 очков.

В последний раз команды играли в суперфинале Кубка России в сезоне-2023/24. Тогда сильнее оказался «Зенит» (2:1). Последнюю победу над «Зенитом» в чемпионате страны «Балтика» одержала 25 октября 1998 года (3:2). Воскресный матч начнется в 17:00 мск.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 14.09.2025, 14:30
Крылья Советов
-
Сочи
-

Стартует игровой день в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут «Сочи». Самарский клуб занимает 10-е место, имея в активе 9 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего 1 очко.

4 сентября клуб объявил о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, который сменил испанца Роберта Морено. Российский специалист работал в «Крыльях Советов» с 2020 года до конца предыдущего сезона.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках группового этапа «пути РПЛ» Кубка России, победу в серии пенальти одержал «Сочи». Матч начнется в 14:30 мск.