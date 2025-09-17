Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.76
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.01
П2
3.95
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.46
П2
7.50
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.87
X
4.13
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.20
П2
4.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.70
П2
6.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
7.09

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов по расходам на трансферы

«Зенит» располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн, «Спартак» — на 68-м (€139 млн), «Динамо» — на 86-м (€85 млн).

Источник: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по расходам на трансферы. Такие данные приводятся на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В рейтинге представлены 100 клубов мира, выделивших больше всего средств на трансферные выплаты (включая доплаты независимо от фактической оплаты) на приобретение игроков.

«Зенит» располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн. «Спартак» оказался на 68-й строчке (€139 млн), «Динамо» — на 86-й (€85 млн).

«Челси» возглавляет список с общим объемом инвестиций в €1 млрд 314 млн, из которых €134 млн приходится на самое дорогое приобретение — эквадорца Мойзеса Кайседо.