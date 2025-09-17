«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов по расходам на трансферы

ТАСС, 17 сентября. Петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по расходам на трансферы. Такие данные приводятся на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).