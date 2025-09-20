«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ при Черчесове до шести матчей

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе гостей голы забили Усман Ндонг (43-я минута, с пенальти) и Мануэл Келиану (90 + 3), у хозяев отличился Хуан Босельи (69).
После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» в начале августа грозненский клуб не проиграл ни одного матча в РПЛ (три победы, три ничьи).
«Ахмат» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на 15-й строчке.
В следующем туре «Ахмат» 27 сентября примет тольяттинский «Акрон», «Пари НН» днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».
Алексей Шпилевский
Станислав Черчесов
Хуан Мануэль Боселли
69′
Усман Ндонг
43′
Мануэль Келиано
90′
30
Никита Медведев
32
Вадим Пигас
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
35′
70
Максим Шнапцев
46′
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
46′
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
46′
17
Егор Смелов
88
Даниил Лесовой
63′
21
Реналдо Сефас
25
Свен Карич
47′
53′
2
Виктор Александров
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
66′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
65′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
90′
99
Анас Эль-Махрауи
4
Турпал-Али Ибишев
72′
42
Мануэль Келиано
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти