«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ при Черчесове до шести матчей

Грозненский клуб обыграл «Пари НН» со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

Источник: ФК «Пари НН»

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей голы забили Усман Ндонг (43-я минута, с пенальти) и Мануэл Келиану (90 + 3), у хозяев отличился Хуан Босельи (69).

После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» в начале августа грозненский клуб не проиграл ни одного матча в РПЛ (три победы, три ничьи).

«Ахмат» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 27 сентября примет тольяттинский «Акрон», «Пари НН» днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
20.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Станислав Черчесов
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
69′
Ахмат
Усман Ндонг
43′
Мануэль Келиано
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
32
Вадим Пигас
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
35′
70
Максим Шнапцев
46′
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
46′
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
46′
17
Егор Смелов
88
Даниил Лесовой
63′
21
Реналдо Сефас
25
Свен Карич
47′
53′
2
Виктор Александров
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
66′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
65′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
90′
99
Анас Эль-Махрауи
4
Турпал-Али Ибишев
72′
42
Мануэль Келиано
Статистика
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
11
Удары в створ
2
4
Угловые
4
5
Фолы
19
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти