«Зенит» вернулся в чемпионскую гонку. Но хватит ли у него мотивации постоянно играть так, как с «Краснодаром»?

После победы в Краснодаре «Зенит» официально вернулся в чемпионскую гонку. Многие возразят мне — мол, он из нее никуда и не выпадал. Но шестое место и шесть очков отставания от чемпиона и лидера перед этим туром, а вдобавок блеклая игра — все это не говорило в пользу светлых перспектив сине-бело-голубых. Теперь же остается понять, что это было в игре с «Краснодаром»: разовый всплеск из-за принципиальности противостояния бывшего с действующим чемпионом или возвращение к базовым настройкам?
В заведомо равных матчах побеждает тот, кто бережнее относится к своим моментам. У «быков» их было, по моим подсчетам, шесть — два на старте игры, два подряд перед голом «Зенита» и два уже при 0:1. У петербуржцев, притом что мяч держался у них большую часть встречи чуть получше, — только моменты с голами, которые они и использовали. Других не помню. Отсюда, кстати, и перевес хозяев по xG (когда на 77-й минуте, до второго гола, на экране показали его соотношение, было 2,37 на 0,29).
«Краснодар» начал гораздо увереннее, но не забил свое (не спаси Денис Адамов после выстрела Жоана Батчи на 45-й секунде и не промахнись из выгоднейшей позиции Никита Кривцов несколькими минутами позже с удобнейшего паса Виктора Са, встреча имела все шансы пойти по совсем другому сценарию), а потом отпустил игру. «Зенит» становился лучше с каждой десятиминуткой, а «быки» в какой-то момент утеряли бдительность: как чемпионы и лидеры, они, по-моему, чуть-чуть зазнались и рассудили, что смогут прибавить в любой момент. Но в таких матчах — да и в любых на более или менее приличном уровне! — это так не работает.
Не знаю, чем так восхищался комментатор Роман Нагучев в первом тайме. По мне, это было продолжение встречи «Балтика» — «Ростов», только с другим индивидуальным уровнем футболистов. Рубилово до перерыва начисто вытеснило футбол. Это совершенно нормально в принципиальном матче примерно равных команд. Но ничего восхитительного я в этом не видел.
Второй тайм вышел куда живее и содержательнее — думаю, не в последнюю очередь потому, что арбитр Сергей Карасев (отработавший сложнейшую игру в целом на очень высоком уровне) перестал делать лишние свистки и показывать лишние карточки, что происходило во второй половине первого. И игра сразу расцвела. А потом случилась классика из вечного футбольного: «Не забил ты — забьют тебе». Причем после перерыва к «быкам» вроде постепенно вернулось то, что они упустили в стартовые 45 минут, — но тут уж надо было забивать то, что предоставлялось.
«Краснодар» этого не сделал. И проиграл. «Быкам» можно сколько угодно утешать себя тем, что превзошли соперника по моментам, то есть сыграли в целом неплохо. Вот только счет — на табло. И южане как чемпионы уже хорошо понимают этому цену.
Герои матча — Глушенков, Луис Энрике, Барриос. Но Максим обиделся, что лучшим признали бразильца
Игру сделали в первую очередь три человека. Максим Глушенков провел лучший матч за календарный год — с победным голом в «домик» Станиславу Агкацеву после чудо-паса Луиса Энрике и идеальным голевым навесом на него же. У них обоих — по 1+1, и внезапное появление игрока сборной Бразилии слева в полузащите «под» Сергея Петрова полностью оправдалось, и этот ход, возможно, стал решающим — как минимум одним из. А третьим героем из категории невоспетых стал Вильмар Барриос, который, как в лучшие зенитовские годы, выжигал в опорной зоне все, что там летело, бежало, шло и ползло.
Глушенков неожиданно обиделся на коллег с «Матч ТВ», признавших лучшим игроком Луиса Энрике, дав понять это фразой: «Вам тоже спасибо, Луиса Энрике позовите» — после более чем лаконичного флеш-интервью. Не знаю, как к этому относиться. Для меня вот неведомо, как можно после такой победы, когда ты еще и сыграл в ней такую роль, не быть на сто процентов счастливым и не плевать с высокой башни на то, кого там признали игроком матча? И не какие-нибудь ни черта не понимающие в футболе журналюги (многие футболисты думают ведь именно так), а Андрей Аршавин, находившийся среди интервьюеров и сам сказавший Тимуру Журавелю: «Отпускай его. Он показывает, что не хочет здесь находиться».
Или такой эгоцентризм — часть обязательной программы шоу «Как стать звездой»? Хотя до масштаба настоящей звезды, а не нашей, местечковой, Максиму далеко. Как и любому из российских футболистов сегодняшнего дня. Только поди объясни это им самим. Вот Аршавин такой звездой был, поэтому и исход четвертьфинала Евро решал, и покер на «Энфилде» оформлял, и «Барселоне» Гвардиолы забивал в четвертьфинале Лиги чемпионов. И то не относился к тренировкам так, как этого хотел Арсен Венгер, почему и не смог на много лет забронировать себе место в составе.
Глушенков, когда его о чем-то спрашивает Аршавин, вообще-то по-хорошему должен стоять перед ним по стойке «смирно» и подробно на все отвечать. А не обижаться. Впрочем, главное — как Максим сыграл, и, уверен, сам Андрей Сергеевич ставит в приоритет именно это. Только бы почаще Глушенков сверкал на уровне своего таланта.
У «Краснодара» же обратила на себя внимание лишь одна замена в такой игре — Никиты Кривцова на Гаэтана Перрена. Незадолго до старта сезона Мурад Мусаев говорил, что ему нужны еще два трансфера — и в лице Перрена и Дугласа Аугусту он их получил. Тем не менее одна перестановка показывает, что при всем (и абсолютно справедливом, на мой взгляд) пристрастии к стабильному стартовому составу футболистов для освежения игры во втором тайме «быкам» не хватает. Невыход Данилы Козлова означает, что его состоянием Мусаев не особо доволен, иначе он бы точно на поле появился. Второго центрфорварда в команде просто нет.
Нет и никакой трагедии для «Краснодара» в этом проигрыше — да, если вспомнить весенние 4:1 в Санкт-Петербурге, намечающаяся тенденция очных встреч выглядит для «быков» так себе (хотя год назад они дома победили 2:0), но и трехочковый отрыв от того же «Зенита» они сохраняют, и футбола своего в этом матче не потеряли. Накопленный опыт вряд ли приведет к какой-то панике и рефлексии. Пока склонен думать, что холодный душ от петербуржцев принесет краснодарцам только пользу. Как и интриге в первенстве.
Если бы игроки «Спартака» сами записками определяли стартовый состав — получилось бы лучше
Первый удар по мячу в матче «Спартак» — «Крылья Советов» нанес Сергей Белоголовцев. Летом 2024 года этот замечательный человек, обожаемый многими шоумен и давний болельщик красно-белых перенес серьезный инсульт, и мне сложно представить, чего ему стоило выйти в центр поля перед десятками тысяч людей. Он говорит, что еще не так давно и мечтать о подобном не мог — в таком состоянии находился.
Очень надеюсь, что и эти эмоции, и волевая победа «Спартака» у него на глазах придадут ему сил преодолеть беду. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! А клубу — спасибо за такую поддержку достойного человека.
Если же переходить, собственно, к «Спартаку», то на пути к очень непростой победе над «Крыльями» случилось очередное феерическое шоу от дисквалифицированного, сидевшего на трибуне и периодически закрывавшего лицо руками Деяна Станковича. Двойная замена крайних защитников на 36-й минуте, еще две перестановки в перерыве, то есть ЧЕТЫРЕ других человека в составе уже на 46-й минуте, — такого мне, кажется, видеть еще не доводилось. Можно сколько угодно говорить о мастерском и сработавшем матч-менеджменте — но для меня в этом смысле стакан все же наполовину пуст, и акцент надо делать на абсолютно несработавшем составе первого тайма.
В те 45 минут футбол «Спартака» был какой-то смесью хаоса и отсутствия эмоций. Они и не знали как, и не хотели — ну, кроме Эсекьеля Барко, пожалуй. А тут еще и штаб посреди тайма признал, что изначальные задумки провалились. Люди не понимали, что и зачем они делали на поле. Это был какой-то генератор случайных чисел.
А «Крылья», приехав на стадион из-за не поданного хозяевами автобуса и сложной транспортной ситуации в городе («Спартак» за все это вскоре публично извинился) на нескольких такси, в начале игры не пропустили, как «Спартак» от «Интера» в 2006 году со Станковичем в составе, когда ехали на метро, — а, напротив, забили. Александр Джику не заблокировал навес Ивана Олейникова, Даниил Денисов не успел за 19-летним Владимиром Игнатенко, тот здорово подрезал мяч головой в дальний угол, а Александр Максименко по печальной традиции этого сезона смотрел футбол, а не ловил мячи. После этого Самара «поставила автобус», спокойно играла по счету и уверенно держалась до спартаковских замен, заставив красно-белых свести игру к стерильному владению.
Второй тайм после четырех перестановок получился совсем другим, и «Спартак» все-таки выиграл. Но мне кажется, что если бы его игроки сами записочками определяли стартовый состав по итогам тренировок — получалось бы лучше. Почему надо было проваливать первую половину, чтобы потом свистать всех наверх?
На счастье красно-белых, прорвало Манфреда Угальде — одного из тех, кто вышел на замену сразу после перерыва. Забил на прошлой неделе на Кубок — и понеслось. Второй мяч после идеального навеса Маркиньоса (к слову, вернувшегося к тому времени на свой левый фланг) вообще получился отличным. Снова начинается осень Угальде? Он — сезонный игрок, который забивает только в это время года?
Судейство Кирилла Левникова в Тушине было образцовым или, по крайней мере, очень качественным. Это следует особо отметить на фоне грубых, убежден, ошибок сразу трех рефери в этом туре — Артема Чистякова в матче «Пари НН» — «Ахмат», Василия Казарцева — «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» и Сергея Цыганка — «Оренбург» — «Динамо». Левников же вообще не тянул одеяло на себя, свистел по минимуму, задал высокую планку единоборств, которая при этом была одинаковой для обеих команд. Ничего не выдумывал, карточек мог даже и больше показать (тому же Томасу Гальдамесу), но держал игру под контролем от начала до конца.
Конечно, от отсутствия дисквалифицированного на месяц во всех турнирах — на мой взгляд, абсолютно заслуженно — Станковича на бровке арбитру стало легче, да и спорных моментов возникало мало. Бывают матчи, когда на судью они просто кучей наваливаются. Но уверенность, спокойствие и последовательность привели к хорошей работе Левникова.
«Балтика» провела свой худший матч в чемпионате
Андрей Талалаев оказался абсолютно прав, сказав перед игрой с «Ростовом», что ожидает самый сложный пока матч в чемпионате. Так и вышло: отрезок примерно с 15-й по 40-ю минуты был первым для балтийцев в первенстве, когда инициативой владел соперник. «Ростов» после плохого старта набрал форму, в последнюю неделю обыграв ЦСКА в чемпионате и «Спартак» в Кубке. Конечно, он никакой не аутсайдер. Джонатан Альба выбрался из кризиса, и надо отдать должное руководству клуба, что оно перетерпело и не уволило тренера.
Матч в Калининграде превратился в регби. Борьба-борьба-борьба, а собственно футбол был упрощен до предела. Никто не уступил в единоборствах, все добегали, отрабатывали, но мастерства исполнить эпизод в одиночку или на двоих-троих ни у кого не хватило. Дисциплина у обеих команд была безупречной, они играли примерно по одинаковым моделям, отзеркалили и обнулили друг друга, а ноль раздолбайства и отсутствия глупых ошибок привели к боевым, хотя и незрелищным 0:0.
Столько же голов было и после первого тайма в Оренбурге, и вот там эти нули воспринимались как начисто вычеркнутое из жизни время, стерильная пустота, пустыня Сахара, тундра. Я задавался вопросом, зачем это смотрю — ведь ценить надо каждую минуту. Цитировал себе Николая Островского из «Как закалялась сталь», что «жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». А подобные таймы такое ощущение бесцельности и вызывают.
Вторая половина получилась не то чтобы более классной — но событийной. Правда, первый гол с выносом Осипенко, лобовым столкновением защитника Ценова с вратарем Овсянниковым и гола Маухуба в пустые ворота получился таким, что хоть смейся, хоть плачь. А дальше Цыганок изобрел пенальти на Сергееве, в связи с которым вспомнился мем из фильма: «Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть». До него была еще феерическая желтая карточка Квеквескири, из-за которой (она у него четвертая) опорник «Оренбурга» пропустит следующий матч с «Зенитом». То есть арбитр стал однозначно главным персонажем встречи.
Наконец, обмен голами в добавленное время, который уже ни на что не мог повлиять. Вроде бы и взяло «Динамо» три гостевых очка, и забил первый гол в РПЛ юный Бабаев, но какое-то непонятное ощущение вызвал этот матч. Пока особого прогресса у бело-голубых не видно. И скорее скучаешь по футболу Марцела Лички, чем с нетерпением ждешь, что будет дальше. А больше всех из «Динамо» за последнее время заслуживает уважения врач команды Александр Родионов, который первым пришел на помощь окровавленному спартаковцу Денисову в недавнем дерби. Это и называется клятвой Гиппократа.
Шестой матч Черчесова из шести в чемпионате — без поражений
У Станислава Черчесова шестой матч во главе «Ахмата» в чемпионате — и шестой же без поражений. Три победы, три ничьи. В субботу в Саранске был обыгран 2:1 «Пари НН» при помощи гола с углового на третьей добавленной минуте. Анголец Клиано, пришедший в этом сезоне, после скидки Гандри в падении пробил, Медведев вытащил, но Келиано как-то успел подняться и добить.
Мне не хотелось, чтобы команда из Грозного выиграла за счет своего первого мяча в этой игре — пенальти, с которого «Ахмат» его забил, полагаю, слишком легковесный: касание ноги Мелкадзе было, но едва ли достаточное для того, чтобы арбитр Чистяков указал на точку. Он и до того явил такое же желание, усмотрев совсем уж несуществующий 11-метровый за попадание мяча в грудь, а не руку (сам судья при этом находился в отличной позиции), — но там ВАР ему сразу все объяснил, и он очень быстро согласился. А вот во втором случае ВАР Фисенко, говорят, не удосужился даже показать Чистякову мгновения после удара по ногам, когда Мелкадзе упал только на втором шаге.
Впрочем, этот гол был справедливым итогом первого тайма, который «Ахмат» провел с изрядным преимуществом. Тогда как во втором перевес перешел к Нижнему, и уже ответный мяч очень хорошего в этом сезоне уругвайца Боселли выглядел логичным. Но при 1:1 Грозный снова активизировался, и последнее слово осталось за ним. И если посмотреть на результаты двух команд при нынешних тренерах в этом сезоне, на опыт Черчесова и Алексея Шпилевского и их умение «переключить скорости» и реагировать на меняющуюся ситуацию в матче, то случившееся закономерно.
Удивительно, как после трех поражений подряд в трех турах при Александре Сторожуке «Ахмат» сразу перестал проигрывать в первенстве при Черчесове, который даже предсезонку не проводил. И вот уже у чеченской команды 12 очков, и она закрепилась в середине таблицы. Нижний на 14-м — две победы, семь поражений. И учитывая, что в клубе только-только сменился гендиректор, а в Саранск из Нижнего не поленился прилететь губернатор, впору задаться вопросом — не откроется ли в ближайшее время третья вакансия в этом сезоне вслед за «Ахматом» и «Сочи». Мне бы этого не хотелось, поскольку Шпилевский — молодой тренер, выстраивающий команду под свою концепцию, и увольнять его даже до конца первой части чемпионата, не дав эту концепцию во что-то полноценно превратить, — нелогичный шаг. Но для нашего футбола — вполне традиционный.
«Локо» не выиграл не только из-за Казарцева
Выдумал ли Василий Казарцев сперва пенальти в добавленное время в ворота «Локомотива», который потом ВАР превратил в штрафной? Только с одного повтора, который мне прислал знакомый (а ему, в свою очередь, отправили люди, близкие к самому Казарцеву), можно предположить, что определенный повод зафиксировать фол у арбитра был. Поскольку по всему, что показывали в телетрансляции, сколько я ни силился, нарушения так и не разглядел. Тем не менее и этот повтор не дает уверенности, достаточным ли был контакт для такого решения.
Но стал ли штрафной, забитый именно после этого, единственной причиной потерянных «Локомотивом» очков? Убежден, что нет. Давайте вспомним игру. «Локомотив» открыл счет со своего единственного момента за весь матч. В первом тайме он играл скверно. После гола откатился назад. Красно-зеленые показали футбол, который тянул на победу только при широкой улыбке Фортуны.
К тому же удалился за игру локтем Зелимхан Бакаев, для которого это рецидив. Футболистом он в «Локо» показывает себя неплохим, но игра локтями — его бич. То Вадима Ракова, принадлежащего его же клубу, отоварил, чем уже подпортил себе карму, — а в субботу отозвалось. Можно сказать, получилось отложенное удаление.
Но для Михаила Галактионова, чья команда не может выиграть уже пять туров подряд (правда, и не проигрывала ни разу), виноват один Казарцев. С таким подходом далеко не уедешь, а «Сапсан» превратится в дрезину. Судья может ошибиться в ту или иную сторону, но вдолгую у тебя все равно очков будет столько, на сколько ты объективно наиграл. Не может быть тотального нефарта. Целенаправленное судейское убийство случается крайне редко. И точно не в отношении нынешнего «Локомотива».
Мне кажется, тот подбор игроков, который есть у железнодорожников, способен играть гораздо более целостно и разнообразно, чем сейчас. А Казарцев, которого кто-то наградил словесным титулом «лучшего методиста среди судей», в таком случае худший судья среди методистов. Он словно притягивает скандалы и хотя бы какое-то время, на мой неквалифицированный, несудейский взгляд, не должен работать в РПЛ.
Но именно игра «Локо» в Махачкале привела к случайности вроде этой. Команда Галактионова приманила к себе такую развязку. И если на старте сезона все говорили, что она не повторит ошибок прошлого чемпионата — теперь все больше кажется, что ровно это и произойдет.