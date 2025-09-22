«Зенит» вернулся в чемпионскую гонку. Но хватит ли у него мотивации постоянно играть так, как с «Краснодаром»?

Глушенков неожиданно обиделся на коллег с «Матч ТВ», признавших лучшим игроком Луиса Энрике, дав понять это фразой: «Вам тоже спасибо, Луиса Энрике позовите» — после более чем лаконичного флеш-интервью. Не знаю, как к этому относиться. Для меня вот неведомо, как можно после такой победы, когда ты еще и сыграл в ней такую роль, не быть на сто процентов счастливым и не плевать с высокой башни на то, кого там признали игроком матча? И не какие-нибудь ни черта не понимающие в футболе журналюги (многие футболисты думают ведь именно так), а Андрей Аршавин, находившийся среди интервьюеров и сам сказавший Тимуру Журавелю: «Отпускай его. Он показывает, что не хочет здесь находиться».