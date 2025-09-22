ЦСКА намучился с «Сочи», но перевернул игру двумя пенальти и приблизился к «Краснодару»

Было близко, только на табло сохранились нули. Зато «Сочи», в отличие о соперника, хватило первого же захода на цель. Ошибка Ди Лусиано, которого обокрал Аттият-Аллах, обернулась фирменным дальним ударом Зиньковского. Шансов спасти у Акинфеева было даже меньше, чем три года назад, когда Антон забил ему в дерби со «Спартаком». Зато голкипер не позволил резко активизировавшимся хозяевам увеличить свое преимущество до перерыва, остановив атаку Волкова. Правда, при попадании мяча в сетку взятие ворот могли бы не засчитать, так как началось все с толчка в спину Кисляка. Судьи этого не заметили, что обернулось не только упомянутым ударом, но и очень опасным угловым.