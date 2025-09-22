ЦСКА намучился с «Сочи», но перевернул игру двумя пенальти и приблизился к «Краснодару»

Начало сочинской карьеры Игоря Осинькина выходит очень непростым. Один из позитивных моментов — главный тренер уже определился с основной обоймой. В сравнении с предыдущим туром в старте «барсов» появился только один новый игрок — прекрасно знакомый специалисту еще со времен работы в «Чертаново» Ежов. А вот Фабио Челестини пришлось решать непростой ребус. Изначально было понятно, что на Черноморском побережье не сыграют дисквалифицированные Матеус Алвес и Гайич, однако этим армейские проблемы не ограничились.
Еще и заболел Дивеев, поэтому пара центральных защитников оказалась очень непривычной, так как после подписания Жоау Виктора из состава ЦСКА выбыл Лукин. Теперь же они вышли на поле вместе. Кроме того, справа в обороне появился Ди Лусиано. До этого аргентинец один раз сыграл в Кубке России, а в РПЛ ограничился выходом на замену в концовке матча в Ростове. Наконец, в средней линии шанс показать себя получил Бандикян. Последнее решение Челестини вроде бы выглядело неожиданным, но при этом — максимально логичное. В отличие от оставшихся в запасе игроков средней линии, Бандикян лучше всех встроен в командную игру и неплохо зарекомендовал себя в кубковых матчах.
Первым же себя проявил Ди Лусиано, чье ускорение по флангу не пропустил выдавший отличный длинный пас Кисляк. Подача аргентинца к линии площади ворот тоже вышла качественной, а вот удар Облякова головой был неточным. По-хорошему, из таких позиций желательно как минимум попадать в створ. Но, похоже, Ивану гораздо проще сделать это ногой, а расстояние значения не имеет. Впрочем, Дюпин к такому оказался готов и с интервалом в несколько минут справился с двумя ударами Облякова. Первый — из-за пределов штрафной — пришлось вытягивать в броске. Второй — когда сочинцы дрогнули пол армейским прессингом — переводить через перекладину.
Было близко, только на табло сохранились нули. Зато «Сочи», в отличие о соперника, хватило первого же захода на цель. Ошибка Ди Лусиано, которого обокрал Аттият-Аллах, обернулась фирменным дальним ударом Зиньковского. Шансов спасти у Акинфеева было даже меньше, чем три года назад, когда Антон забил ему в дерби со «Спартаком». Зато голкипер не позволил резко активизировавшимся хозяевам увеличить свое преимущество до перерыва, остановив атаку Волкова. Правда, при попадании мяча в сетку взятие ворот могли бы не засчитать, так как началось все с толчка в спину Кисляка. Судьи этого не заметили, что обернулось не только упомянутым ударом, но и очень опасным угловым.
В любом случае можно было констатировать: ЦСКА, как и в Ростове, снова столкнулся с проблемами в гостях у команды из зоны вылета. Отличие заключалось в качестве армейского футбола. Оно было заметно выше, чем неделю назад, но Челестини точно был недоволен. Показательна реакция армейского тренера, который провел в перерыве две замены с явным акцентом на атаку. С выходом Алеррандро красно-синие перешли на сдвоенный центр нападения, а Энрике Кармо должен был добавить активности на правом фланге. И как раз удар бразильца закончился попаданием мяча в руку Солдатенкова, приглашением Алексея Сухого к монитору и назначением пенальти, который реализовал все же забивший свой гол Обляков.
Осинькин, как и его команда, негодовали, но буквально на этих выходных приходилось видеть, как судьи в ведущих лигах Европы как отменяли пенальти, когда мяч отлетал в руку от другой части тела, так и указывали на точку в почти идентичных сочинской ситуациях. Пусть разбираются эксперты.
Со вторым 11-метровым вопросов не возникло, ведь Солдатенков попал не в мяч, а в Кисляка. Обляков же снова был точен, и игра перевернулась всего за десять минут. Соответственно, уже хозяевам пришлось перестраиваться на атакующий лад, и джокер «барсов» Коваленко завершил проход в штрафную ударом в сантиметрах от дальнего угла.
А Челестини убрал с поля не попавшего в игру Алеррандро ради укрепления центра поля Вильягрой. Для аргентинца, который пришел в ЦСКА еще зимой, последние минуты в Сочи стали официальным дебютом в России. Они получились напряженными — напрмиер, Заика из отличной позиции попал в оказавшегося перед воротами одноклубника Крамарича. ЦСКА выстоял и добил хозяев голом Кисляка в пустые ворота (Дюпин не вернулся после углового). До «Краснодара» всего одно очко, тогда как Осинькин в «Сочи» пока без побед.
Андрей Кузичев