Матчами с участием «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» продолжится 10-й тур РПЛ

«Мы же понимаем все прекрасно, провели все тесты, ему нужно определенное время. Мы надеемся, что небольшое. В четверг он проведет в группе часть тренировки, после этого уйдет к тренеру по физподготовке. Посмотрим, как быстро можно будет поставить его в хорошие физические кондиции, будем смотреть по ситуации, — сказал главный тренер “Рубина” Рашид Рахимов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Мы все его хорошо знаем, у меня он начинал, профессионал, внимательно относится к режиму».