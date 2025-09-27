«Сочи» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Факела» Ильиным

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» на своем сайте объявил о подписании контракта с бывшим игроком воронежского «Факела» Владимиром Ильиным.
Контракт с 33-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.
В прошлом сезоне в составе «Факела» Ильин отметился четырьмя голами в 28 матчах.
Также на протяжении карьеры футболист выступал в составе петербургского «Динамо», «Тосно», «Калуги», дзержинского «Химика», краснодарской «Кубани», екатеринбургского «Урала», «Краснодара» и грозненского «Ахмата».