«Краснодар» без побед уже два тура! «Ростов» жёстко упёрся в южном дерби

Статистика ударов по итогам встречи — 11:8 в пользу «Ростова», а в створ — 2:2. Тем, кто будет делать нарезку опасных моментов из этого матча, не позавидуешь. Интересных событий на целый обзор не наберётся. «Краснодар» вторую игру подряд в РПЛ закончил без забитых мячей и, соответственно, без побед. Теперь «быки» уже делят первое место по набранным очкам с «Локомотивом», а по потерянным и вовсе отстают от ЦСКА. Зато тяжело стартовавшая в чемпионате команда Альбы довела свою беспроигрышную серию до пяти туров.