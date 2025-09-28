Денис Глушаков анонсировал прощальный матч

Прощальный матч бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова состоится 11 октября в Химках. Об этом 38-летний полузащитник сообщил в своем телеграм-канале.
Глушаков объявил о решении завершить карьеру в июне. Его последним профессиональным клубом были «Химки», которые он покинул в феврале.
По словам Глушакова, в его прощальном матче примут участие легенды «Спартака» и «Локомотива». «Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — отметил он.
В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013−2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
За сборную России футболист провел 57 матчей.