Денис Глушаков анонсировал прощальный матч

В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013−2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.