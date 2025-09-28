Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в клуб «Шарджа» из ОАЭ

Сауль Гуарирапа перебрался в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас» в январе 2024 года. Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в московском ЦСКА. Всего на его счету 13 голов и одна результативная передача в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.