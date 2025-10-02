«Зенит» продлил контракт с футболистом Мантуаном

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.01
П2
5.18
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.90
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.73
X
3.93
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.85
П2
1.48
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.38
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.80
П2
7.21
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.52
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.00
П2
1.74
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.76
П2
6.14
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.21
П2
7.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.72
П2
3.29
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.52
X
4.82
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.73
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.69
П2
4.24
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.75
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.24
X
3.91
П2
1.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.89
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

«Зенит» продлил контракт с футболистом Мантуаном

Соглашение с бразильцем рассчитано до конца сезона-2029/30.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильцем Густаво Мантуаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Предыдущий контракт Мантуана с «Зенитом» истекал 30 июня 2027 года.

Мантуану 24 года. Он перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провел 116 матчей, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Мантуан дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок, два раза — суперкубок страны.