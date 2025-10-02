«Зенит» продлил контракт с футболистом Мантуаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильцем Густаво Мантуаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Предыдущий контракт Мантуана с «Зенитом» истекал 30 июня 2027 года.
Мантуану 24 года. Он перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провел 116 матчей, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Мантуан дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок, два раза — суперкубок страны.