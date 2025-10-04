Тренер «Акрона» Тедеев поддержал не реализовавшего пенальти Дзюбу

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Эмоции помешали нападающему тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе реализовать пенальти в концовке матча с петербургским «Зенитом», но подобное может случиться с любым футболистом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
В субботу «Акрон» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги.
«Он выхолощен был к концу матча, поэтому так сложилось с точки зрения этого 11-метрового удара, — сказал Тедеев. — Это определенный образ эмоций, которые в определенный момент так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Это футбол, всем футболистам безумно благодарен, они играли хорошо, создавали достаточное количество моментов и эпизодов, особенно в первом тайме, из которых могли выжать максимум».
«Во втором тайме в силу обстоятельств — некоторые футболисты только пришли, некоторые только вышли из лазарета — очень сложно по ходу игры вносить корректировки. Но сегодня нужно отметить, что все вышедшие на замену внесли вклад, связанный с игрой. Всем спасибо, что они бились за болельщиков, за “Акрон”, горд за них», — добавил тренер.
Заур Тедеев
Сергей Семак
Эдгар Севикян
(Роберто Фернандес)
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
