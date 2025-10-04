Ричмонд
Сперцян заявил, что футболист «Ахмата» оскорбил его маму

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что защитник «Ахмата» Усман Ндонг оскорбил его маму во время матча 11-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

На 85-й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом в челюсть Сперцяна. После игры тот сказал, что капитан «Краснодара» допустил в его адрес расистское высказывание.

«Нет, не было такого. Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру меня провоцировал. Что за фраза? La concha tu madre. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке Cala boca, это значит “заткнись”, — приводит слова Сперцяна “Матч ТВ”.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. На счету «Ахмата» 15 очков и девятая позиция.

Ранее Сперцян возглавил список самых дорогих футболистов РПЛ.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
