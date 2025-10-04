Сперцян заявил, что футболист «Ахмата» оскорбил его маму

«Нет, не было такого. Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру меня провоцировал. Что за фраза? La concha tu madre. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке Cala boca, это значит “заткнись”, — приводит слова Сперцяна “Матч ТВ”.