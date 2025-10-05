Ожидание зрелища при полных трибунах. ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что судьям будет проще из-за отсутствия Станковича. «У каждой команды определенный уровень, она выше прыгнуть не может по своим причинам, ЦСКА и “Спартак” сейчас демонстрируют хорошую, современную и атакующую игру, — сказал Колосков ТАСС. — Этот факт отрадный, то есть мы не увидим “автобусов” или “электричек”, будет игра с акцентом на атаку. Каких-то сюрпризов я не ожидаю, фаворитов нет. Если “Спартак” выиграл три матча без Деяна Станковича на скамейке, то его отсутствие никак не сказывается на настроении команды».