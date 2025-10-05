Как работает бан Станковича: можно ли звонить и писать помощникам?

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустит дерби с ЦСКА — забанен на целый месяц за оскорбления арбитров в матче 8-го тура с «Динамо» (2:2). Как это его ограничивает? Что можно и что нельзя при таком бане?
Все сигналы команде под запретом. Но доказать их сложно
Бан запрещает.
— исполнять обязанности, предусмотренные регламентом соревнований (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);
— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;
— находиться в спортивной зоне (в том числе в раздевалках команд) и игровой зоне (в том числе в технических зонах) стадиона, на котором проводится матч;
— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств.
То есть запрещены любые каналы связи — жестикуляция, записки, телефоны, рации, азбука Морзе.
Если тренер нарушит ограничения, его бан могут продлить — но не более чем в два раза. Предусмотрено наказание и для клуба — до 150 тысяч штрафа.
Самое сложное для КДК — доказать нарушение ограничений. Например, в декабре 2023 года дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова подозревали в общении по рации с помощниками на матче с «Зенитом» (3:1), но продлить бан не решились.
«Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитника Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании, — пояснял ситуацию глава КДК Артур Григорьянц. — Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации».
А вот «Спартак» попадался. В апреле РФС зафиксировал, что дисквалифицированный тренер клуба Ненад Сакич передавал информацию на матче с «Акроном».
«В добавленное ко второму тайму время после забитого гола Сакич попал в трансляцию с устройством, похожим на техническое средство связи, “Спартак” сообщил, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды. Сакич подтвердил, — комментировал ситуацию Григорьянц. — КДК посчитал, что Сакич использовал связь для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисквалифицированным лицам».
Тренеру увеличили бан на один матч условно (с испытательным сроком до конца сезона), «Спартак» оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Что было бы, если Сакич не сознался?
А почему такая длительная дисквалификация?
КДК посчитал Станковича рецидивистом, объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Тренер «Спартака» сорвался после того, как Бителло в конце первого тайма вывел «Динамо» вперед. Станкович посчитал, что до этого был фол на Маркиньосе, но арбитр Егор Егоров — нет, поэтому «Динамо» запустило атаку. Деян жестикулировал, сбрасывал пиджак и, скорее всего, ненормативно выражался, а после удаления громко уходил в подтрибунку.
19 сентября КДК забанил Станковича с формулировкой «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча» (причем комитету бывает достаточно даже оскорбительных жестов). Также выписали уже дежурные 10 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны.
За оскорбление обычно можно отделаться баном от 2 до 4 матчей, но при рецидиве (повторном нарушении в течение года) могут впаять уже до 3 месяцев. Наказание может сопровождаться штрафом до 500 тысяч рублей.
Станковича уже банили за оскорбление официальных лиц после майского матча на кубок против «Ростова», так что длительная дисквалификация объяснима.