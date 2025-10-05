Как работает бан Станковича: можно ли звонить и писать помощникам?

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.03
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.10
П2
2.10
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.29
П2
3.78
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.06
П2
3.52
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.81
П2
5.60
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.23
П2
2.48
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.09
П2
5.75
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.27
П2
2.95
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.55
П2
5.90
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.70
П2
2.02
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.66
П2
4.05
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.50
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.91
П2
1.55
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.05
П2
4.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
5.11
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.55
П2
2.27
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.41
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.35
П2
5.00
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.46
П2
2.70
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.56
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.53
П2
2.83
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.26
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.97
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2

Как работает бан Станковича: можно ли звонить и писать помощникам?

Разбор Игоря Сергеева.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустит дерби с ЦСКА — забанен на целый месяц за оскорбления арбитров в матче 8-го тура с «Динамо» (2:2). Как это его ограничивает? Что можно и что нельзя при таком бане?

Все сигналы команде под запретом. Но доказать их сложно

Бан запрещает.

— исполнять обязанности, предусмотренные регламентом соревнований (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— находиться в спортивной зоне (в том числе в раздевалках команд) и игровой зоне (в том числе в технических зонах) стадиона, на котором проводится матч;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств.

То есть запрещены любые каналы связи — жестикуляция, записки, телефоны, рации, азбука Морзе.

Если тренер нарушит ограничения, его бан могут продлить — но не более чем в два раза. Предусмотрено наказание и для клуба — до 150 тысяч штрафа.

Самое сложное для КДК — доказать нарушение ограничений. Например, в декабре 2023 года дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова подозревали в общении по рации с помощниками на матче с «Зенитом» (3:1), но продлить бан не решились.

«Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитника Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании, — пояснял ситуацию глава КДК Артур Григорьянц. — Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации».

А вот «Спартак» попадался. В апреле РФС зафиксировал, что дисквалифицированный тренер клуба Ненад Сакич передавал информацию на матче с «Акроном».

«В добавленное ко второму тайму время после забитого гола Сакич попал в трансляцию с устройством, похожим на техническое средство связи, “Спартак” сообщил, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды. Сакич подтвердил, — комментировал ситуацию Григорьянц. — КДК посчитал, что Сакич использовал связь для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисквалифицированным лицам».

Тренеру увеличили бан на один матч условно (с испытательным сроком до конца сезона), «Спартак» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Что было бы, если Сакич не сознался?

А почему такая длительная дисквалификация?

КДК посчитал Станковича рецидивистом, объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Тренер «Спартака» сорвался после того, как Бителло в конце первого тайма вывел «Динамо» вперед. Станкович посчитал, что до этого был фол на Маркиньосе, но арбитр Егор Егоров — нет, поэтому «Динамо» запустило атаку. Деян жестикулировал, сбрасывал пиджак и, скорее всего, ненормативно выражался, а после удаления громко уходил в подтрибунку.

19 сентября КДК забанил Станковича с формулировкой «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча» (причем комитету бывает достаточно даже оскорбительных жестов). Также выписали уже дежурные 10 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны.

Источник: РИА "Новости"

За оскорбление обычно можно отделаться баном от 2 до 4 матчей, но при рецидиве (повторном нарушении в течение года) могут впаять уже до 3 месяцев. Наказание может сопровождаться штрафом до 500 тысяч рублей.

Станковича уже банили за оскорбление официальных лиц после майского матча на кубок против «Ростова», так что длительная дисквалификация объяснима.

Футбол. Премьер-лига
05.10
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.70