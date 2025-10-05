Как работает бан Станковича: можно ли звонить и писать помощникам?

«Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитника Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании, — пояснял ситуацию глава КДК Артур Григорьянц. — Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации».