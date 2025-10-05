В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.