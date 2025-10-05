В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболист казанского «Рубина» Далер Кузяев чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Рубина».
Кузяев получил травму в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0), после игры его госпитализировали в больницу.
«С Далером все в порядке, состояние хорошее. Он находится под наблюдением врачей клуба. Не в больнице», — сообщили в клубе.
В протоколе матча на сайте РПЛ со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечалось, что Кузяеву оказали медицинскую помощь, была выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно сообщалось, что у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.
Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.