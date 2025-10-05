В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.20
П2
4.50
Футбол. Первая лига
перерыв
Сокол
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.08
П2
7.62
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.36
П2
3.65
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.06
П2
3.55
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.23
П2
2.49
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.09
П2
5.75
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.26
П2
2.94
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.71
П2
6.20
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.74
X
3.69
П2
2.03
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.05
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.75
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.64
П2
7.41
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.94
П2
1.54
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.54
П2
2.42
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.07
П2
4.02
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.34
X
4.62
П2
1.60
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.70
П2
2.24
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.01
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.36
П2
5.10
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.47
П2
2.73
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.46
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.97
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
П1
X
П2

В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

Полузащитник «Рубина» получил травму в матче РПЛ с «Крыльями Советов».

Источник: ФК "Рубин"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболист казанского «Рубина» Далер Кузяев чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Рубина».

Кузяев получил травму в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0), после игры его госпитализировали в больницу.

«С Далером все в порядке, состояние хорошее. Он находится под наблюдением врачей клуба. Не в больнице», — сообщили в клубе.

В протоколе матча на сайте РПЛ со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова отмечалось, что Кузяеву оказали медицинскую помощь, была выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно сообщалось, что у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Кузяеву 32 года, он перешел в «Рубин» 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский «Гавр». По ходу карьеры полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.