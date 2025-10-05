Сперцяну грозит дисквалификация до 10 матчей за расистские оскорбления

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Сначала полузащитник сборной Армении толкнул сенегальца, затем защитник ответил игроку «Краснодару». В протоколе матча отмечено, что Ндонг был удален за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо. Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение.