Футболист «Зенита» получил более 140 штрафов за нарушение ПДД

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в Санкт-Петербурге получил 44 штрафа за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Источник: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

По информации источника, за год владения автомобилем Mercedes-Benz G-Class футболист получил штрафов на сумму почти 70 тысяч рублей. Отмечается, что 35 из этих нарушений связаны с превышением скорости, также игроку выписывали штрафы за проезд на красный свет, движение по выделенной полосе и неправильную парковку.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В составе московского «Спартака», за который форвард выступал ранее, он стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2022/2023, забив 16 мячей в чемпионате России.

Ранее стало известно, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России. За июнь 2025-го Малкин нарушил правила 11 раз и получил штрафов на 25 тысяч рублей.