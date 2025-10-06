Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Сперцян — черный русский!» Ари — о расистском скандале с участием капитана «Краснодара»

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Ари да Силва отреагировал на расистский скандал с участием капитана «горожан» Эдуарда Сперцяна.

Источник: fckrasnodar.ru

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был еще маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — черный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», — сказал Ари в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

На 85-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) полузащитник грозненцев Ибраим Ндонг был удален с поля за удар по лицу Сперцяна. По словам сенегальца, капитан «Краснодара» сказал ему: «Закрой рот, черное говно».

Позже армянский футболист отверг выдвинутые в его адрес обвинения. КДК РФС собирает материалы по скандальному инциденту.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше