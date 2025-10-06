«Сперцян — черный русский!» Ари — о расистском скандале с участием капитана «Краснодара»

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был еще маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — черный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», — сказал Ари в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
На 85-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) полузащитник грозненцев Ибраим Ндонг был удален с поля за удар по лицу Сперцяна. По словам сенегальца, капитан «Краснодара» сказал ему: «Закрой рот, черное говно».
Позже армянский футболист отверг выдвинутые в его адрес обвинения. КДК РФС собирает материалы по скандальному инциденту.
