«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

«Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — говорится в сообщении.