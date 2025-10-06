Ричмонд
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

В клубе не согласны с назначением пенальти за нарушение со стороны Жедсона и с неназначением пенальти после фола на Наиле Умярове.

20

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) по просьбе московского «Спартака» разберет два эпизода матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

«Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — говорится в сообщении.

По итогам 11 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» занимает 6-е место, набрав 18 очков.

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 3:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 29216 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Деян Станкович
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Спартак
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
Составы команд
ЦСКА
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Статистика
ЦСКА
Спартак
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
4
7
Угловые
4
7
Фолы
11
19
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
