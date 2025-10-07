Хави отказался возглавить «Спартак»

6 октября совет директоров красно-белых рассматривал вопрос отставки главного тренера команды Деяна Станковича и не стал увольнять специалиста. По данным СМИ, такое решение принято потому, что Кахигао еще не достиг договоренности с потенциальным преемником серба. Вместе с тем подчеркивается, что в клубе есть понимание: со Станковичем надо расставаться.